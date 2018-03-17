Afrin'de kuşatma tamamlandı

Afrin'de çok önemli gelişme... TSK'dan yapılan açıklamaya göre Afrin kuşatması tamamlandı. Açıklamada, 'Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular' denildi.



AFRİN'DE KUŞATMA TAMAMLANDI



Afrin'de stratejik beldelerden Mabatlı ile Afrin arasındaki bağlantı yolunun kapanmasıyla Afrin kuşatmasının da kısa sürede tamamlanacağı bekleniyordu. Nitekim Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberinde Afrin kuşatmasının tamamlandığı, harekat alanın doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birliklerin Afrin'in kuzeyinde buluştukları öğrenildi. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte Afrin'in dört bir tarafın kuşatılmış oldu.