YÖK 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimini açıkladı

ükseköğretin Kurulu tarafından yayımlanan söz konusu yeni duyuruya göre; 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) Takvimini yayımlandı.



Adayların başvuruları doğrultusunda sınavın yapılacağı alanlar ise; Tüm Mühendislik Alanları, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Türkçe, Türk Dili ve Edeiyatı olarak olarak açıklandı.



Söz konusu sınav başvurularının 20 Mart 2018- 30 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sınav tarihi ise 20 Mayıs 2018 olarak duyuruldu.



Yapılan yazılı duyuruda ise; 'Sınav Yapılacak Alanlar: Tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı,



Sınav Başvuru Linki: https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir' ifadelerine yer verildi.





