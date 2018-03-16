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YÖK 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre; 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) Takvimini belli oldu. Bununla alakalı olarak sınav başvurularının alınacağı web adresi açıklanırken sınavın yapılacağı alanlar netlik kazandı.

Eğitim / 16 Mart 2018 Cuma 16:43
YÖK 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimini açıkladı

ükseköğretin Kurulu tarafından yayımlanan söz konusu yeni duyuruya göre; 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) Takvimini yayımlandı.

Adayların başvuruları doğrultusunda sınavın yapılacağı alanlar ise; Tüm Mühendislik Alanları, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Türkçe, Türk Dili ve Edeiyatı olarak olarak açıklandı.

Söz konusu sınav başvurularının 20 Mart 2018- 30 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sınav tarihi ise 20 Mayıs 2018 olarak duyuruldu.

Yapılan yazılı duyuruda ise; 'Sınav Yapılacak Alanlar: Tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı,

Sınav Başvuru Linki: https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir' ifadelerine yer verildi.


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