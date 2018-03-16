YÖK 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre; 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) Takvimini belli oldu. Bununla alakalı olarak sınav başvurularının alınacağı web adresi açıklanırken sınavın yapılacağı alanlar netlik kazandı.
ükseköğretin Kurulu tarafından yayımlanan söz konusu yeni duyuruya göre; 2018 Seviye Tespit Sınavı (STS) Takvimini yayımlandı.
Adayların başvuruları doğrultusunda sınavın yapılacağı alanlar ise; Tüm Mühendislik Alanları, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Türkçe, Türk Dili ve Edeiyatı olarak olarak açıklandı.
Söz konusu sınav başvurularının 20 Mart 2018- 30 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı ifade ediliyor. Ayrıca sınav tarihi ise 20 Mayıs 2018 olarak duyuruldu.
Yapılan yazılı duyuruda ise; 'Sınav Yapılacak Alanlar: Tüm Mühendislik Alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı,
Sınav Başvuru Linki: https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir' ifadelerine yer verildi.