Yılmaz Özdil'den büyük skandal

Basın tarihine bir skandal daha eklendi.



Yılmaz Özdil, 27 Mayıs 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısında ufak değişiklikler yaparak Sözcü gazetesinde tekrar yayımladı.



Özdil'in daha önce kaleme aldığı köşe yazısı 'Oldu olacak hip hop filan yapın bari...' başlığını taşırken bugünkü yazısı ise 'Korkma Sönmez' başlıklı.



Öte yandan Yılmaz Özdil okuyucularının bu duruma ne tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.







27 Mayıs 2010 tarihli köşe yazısı için tıklayınız



16 Mart 2018 tarihli köşe yazısı için tıklayınız



