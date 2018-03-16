Yeni Gelin 41. Yeni Bölüm 2. Fragman (17 Mart 2018)

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 41. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Yeni Gelin 41. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 41. yeni bölüm 17 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 41. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Yeni Gelin 41. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--







Artık herkes Möhteber'in, Asiye ve Ayşe'yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hemfikirdir. Tabii bundan sadece Gökhan'ın ve Hazar'ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktadır.



Bozok Konağı, Möhteber'in anlaşılmaz tavırları ve Asiye'yle Ayşe'yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran'la birlikte Erciyes'te erken balayı yapmaktadır. İki âşık, dünyanın en mutlu insanlarıdır.



Bella'nın sayesinde Şirin'in şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dâhil herkese bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber insafa gelip Asiye ve Ayşe'yi bıraktığında Şirin de Baran'la nikâhını kıymak üzeredir.



Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilecektir. Bella'nın, Baran ve Şirin'in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella'ya çevrilir. Kalender'in oğulları, Şirin'i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikâhlarını kıymak üzeredir.



Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür. Herkes, Şirin'in iki dudağının arasından çıkacak olan kelimeye bakmaktadır. “Evet” mi, “Hayır” mı?

Yeni Gelin'in 40. bölümünde Möhteber'in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül tüm Bozokları, Möhteber'in kumalarını öldürdüğüne inandırmaya çalışır.