Üç aylar pazartesi başlıyor

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.



Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların 'mana mevsimi' olduğunun altını çizdi.



Allah'ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.



Bodur, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazan aylarının mukaddes kabul edildiğini anlatarak, Hazreti Peygamber'in 'Recep Allah'ın, şaban benim, ramazan da ümmetimin ayıdır' buyurduğunu söyledi.



Hazreti Peygamber'in recep ayı geldiğinde 'Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua ettiğini belirten Bodur, 'Recep ayında Allah'ın af ve mağfireti çok. Şaban ayında, Hazreti Peygamber'e umumi şefaat hakkının verildiği Beraat gecesi yer alıyor. Yine ramazan ayında ümmetin bağışlanmasına sebep olan oruç gibi bir ibadet var.' diye konuştu.



- 'Üç aylar diye bir tanım yok'



Bodur, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde 'üç aylar' diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.



Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, 'Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor.' dedi.



- 'Camilerde özel programlar yapılacak'



Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti:



'Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için.' Kaynak : AA