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Trump Jr'a 13 yıllık eşinden boşanma davası

ABD Başkanı Donald Tump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr’a 13 yıllık eşi Vanessa Trump tarafından boşanma davası açıldı.

Dünya / 16 Mart 2018 Cuma 09:44
Trump Jr'a 13 yıllık eşinden boşanma davası

ABD Başkanı Donald Tump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'a eşi Vanessa Trump tarafından boşanma davası açıldı. Açılan davanın anlaşmalı boşanma olması Vanessa Trump'ın eşi ile çocukların velayeti ve malların bölüşülmesi konusunda anlaşma sağladığı yönünde kanı uyandırdı. 13 yıldır evli olan çift, birlikte yaptıkları açıklamada ayrı yollarda ilerleme kararı aldıklarını söyledi.

Çift, “birbirimize ve ailelerimize her zaman saygımız olacak” dedi.

Trump Jr'ın hem politika hem Trump şirketler grubunda sürekli ön planda olması ve yalnız bırakılmanın Vanessa Trump'ın kararında önemli rol oynadığı düşünülüyor. Vanessa Trump, geçtiğimiz ay kocasına gönderilen beyaz toz içerikli bir zarfı açtıktan sonra hastaneye kaldırılmış ancak tozun daha sonra zararsız olduğu anlaşılmıştı. Trump Jr ve Vanessa Trump 2005 yılında evlenmişlerdi. Trump Jr, New Jersey'de aldığı elmas yüzükle Vanessa Trump'a evlilik teklifini kameraların önünde bir mücevhercide yapmıştı.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA) Kaynak : İHA

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