Söz 38. Yeni Bölüm Fragman (19 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 38. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 38. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



İşte Söz 38. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Söz 38. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--





Yayın Günü: 19 Mart Pazartesi

Yayın Saati: 20:00

Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim'in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem'in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı'nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.Yavuz'dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar'ın artık Yavuz'la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim'in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.