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Şevkat Yerimdar 42. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Mart 2018)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm 16 Mart 2018 Cumar günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 16 Mart 2018 Cuma 10:58
Şevkat Yerimdar 42. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Mart 2018)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm 16 Mart 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 42. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Şevkat Yerimdar 42. Yeni Bölüm Fragmanı



--YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR--

Sabile, Şevkat ve Esin’e Şile’deki arsasını hediye eder. Esin, Şevkat ve Niko Arsaya bakmak üzere yola çıkarlar. Esin ve Şevkat’in asıl amacı gizlice Şile’de nikah günü almak ve evlenmektir. Niko’yu atlatarak nikah dairesine giderler.



İsmail, Cuma’yı kölesi yapmıştır. Cuma, İsmail için canla başla çalışmaya başlar. Ama işleri abartınca herşey birbirine karışır.

Şevkat Yerimdar yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!
 
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Şevkat Yerimdar DizisiFox Tv


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