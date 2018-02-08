Şevkat Yerimdar 37. Yeni Bölüm Fragmanı (9 Şubat 2018)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar 37.yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm 9 Şubat 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Şevkat Yerimdar 37. Yeni Bölüm Fragmanı

--YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR--













Ludmila'nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat'i zor durumda bırakır. Ludmila'yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanlarıetmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.İsmaileder. Artık daha fazla Cuma'nın yanında çalışmaya dayanamamaktadır. Kendi tesisatçı dükkanını açmaya karar verir. Fakat dükkanını Cuma'nın dükkanının karşısına açması Cuma ile iplerin iyice gerilmesine sebep olur. Artık mahallede tesisatçılar savaşı vardır.