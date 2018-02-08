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Şevkat Yerimdar 37. Yeni Bölüm Fragmanı (9 Şubat 2018)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm 9 Şubat 2018 Cumar günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 08 Şubat 2018 Perşembe 14:44
Şevkat Yerimdar 37. Yeni Bölüm Fragmanı (9 Şubat 2018)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Şevkat Yerimdar 37.yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm 9 Şubat 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte Şevkat Yerimdar 37. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Şevkat Yerimdar 37. Yeni Bölüm Fragmanı



--YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR--

Ludmila'nın fikir değiştirmesi Esin ve Şevkat'i zor durumda bırakır. Ludmila'yı ikna etmek için farklı yollar denerler. Sonunda Ludmila polise olanları itiraf etmeyi kabul eder. Fakat bu sefer de geçireceği bir trafik kazasıyla, hafızasını kaybedecek ve işler yeniden karışacaktır.

İsmail istifa eder. Artık daha fazla Cuma'nın yanında çalışmaya dayanamamaktadır. Kendi tesisatçı dükkanını açmaya karar verir. Fakat dükkanını Cuma'nın dükkanının karşısına açması Cuma ile iplerin iyice gerilmesine sebep olur. Artık mahallede tesisatçılar savaşı vardır.




 

İstifaİtirafŞevkat Yerimdar DizisiFox Tv


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