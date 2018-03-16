USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Sıcak Haber : Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis!..

Sanayi üretimi rakamları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi ocak ayı verilerini değerlendirdi.

Ekonomi / 16 Mart 2018 Cuma 15:00
Sanayi üretimi rakamları

Konukoğlu, sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığını belirterek, “2017 yılında ekonomide yaşanan güçlü alt yapının etkisi, 2018 yılında da görülüyor. Sanayi üretiminde gözlenen güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini doğruluyor” dedi.

Bu verileri önümüzdeki günlerde yapılacak yeni yatırım adımlarının habercisi olarak tanımlayan Konukoğlu, ülkemizde üretim, ihracat ve istihdamın birbiri ile dengeli bir şekilde artış sağladığını, bu artışın, ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek reel sektörün emin adımlarla yoluna devam edeceğinin göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Konukoğlu, sanayi üretiminin bir ülkenin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekerek, 'Sanayi, diğer tüm sektörlerin büyümesini tetiklemekte olup aynı zamanda ekonominin sağlıklı ve dengeli gelişmesinin lokomotifidir. Sanayileşmenin yıldız kenti Gaziantep ve ülkemizde üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederim' diye konuştu.

Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı