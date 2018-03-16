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Sanayi üretimi Ocak'ta yüzde 12 arttı

Sanayi üretimi 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Ekonomi / 16 Mart 2018 Cuma 10:09
Sanayi üretimi Ocak'ta yüzde 12 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı. Kaynak : İHA

Sanayi Sektörü


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