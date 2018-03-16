Okul duvarlarını sanat eserine çevirdiler

Bingöl'de bir ortaokulda görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümmü Gülsüm Türkoğlu, okul koridorlarını öğrencileriyle birlikte eğitim amaçlı boyadı. Okulun havasını değiştirmek için böyle bir çalışmaya karar verdiğini belirten Türkoğlu, Türk tarihinin önemli simalarını duvara resmettiklerini aktardı.



Okulun girişinde sanatsal bir çalışma yapmak istediklerini aktaran öğretmen Türkoğlu, 'Açıkçası okulun havasını değiştirmek istedik. Öğrencilerimiz ile birlikte düşündük ne yapabiliriz diye. İlk olarak öğrencimle tasarımlarını küçük kağıtlarda oluşturduk. Bu çalışmalara başlarken ünlü Türk büyüklerini çizdik, bazı konularda röprodüksiyon çalışmaları yaptık. Röprodüksiyon çalışması da ünlü Türk ressamlara veya yabancı ressamlara ait eserlerin kopyasını almak. Sonuç olarak burada güzel bir görüntü ortaya çıktı ve çok da beğeniliyor. Çalışmalarımızı halen devam ettiriyoruz. Koridorlarımızın tamamını bu şekilde sanatla süslemeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimiz açısından da çok iyi olduğu kanaatindeyim' dedi.



Öğrencilerin sürekli olarak sınıfta kağıt üzerinde eğitim gördüğünü belirten Türkoğlu, bir amaçlarının da onların yeteneğini ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.



Öğrencilerin sanatla iç içe yaşadığına dikkat çeken Türkoğlu, 'Daha önce resim derslerimiz pek zevkli geçmiyordu, kağıt üzerinde bir şeyler çizmekten sıkılmışlardı artık. Bunu yapınca öğrenciler kendilerini bambaşka dünya içinde hissediyor. Hatta veliler bile bu boyama işine destek veriyor. Açıkçası Bingöl'de sanata yoğun bir ilgi yok bunu biraz tetiklemeye çalışıyorum' diye konuştu.



Öğretmeniyle birlikte boyama yapan 7. sınıf öğrencisi Yağmur Keskin ise 'Okulumuzun koridorlarını birçok ressamın eserleriyle süsledik. Velilerimiz, okuldan mezun olan ablalarımız geldiği zaman hocamızın ve bizlerin çalışmasıyla gurur duyuyorlar. Hocamız sadece sınıfta değil bizi her alanda yetiştirmeye gayret ediyor' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA