Medyum Memiş: Cemaatlerin gözü siyaset ve ticarette

Hakkında 8 ülkede belgesel çekilen, bir çok devlet başkanına ve dünyaca ünlü iş adamlarına danışmanlık yapan Mehmet Memiş, kendilerini din alimi olarak tanıtıp fetvalar veren kişileri sert dille eleştirdi…



Memiş, din tüccarlarının tartışma yaratan açıklamaları şöyle değerlendirdi: “İpleri kimlerin elinde olduğunu bilmediğimiz bazı kişiler, son yıllarda dini konularda abuk sabık konuşuyorlar. Ne hikmetse konuşmaları genellikle cinsellik ve şehvet üzerine oluyor. Bu insanlar, ya bu şekilde reklamlarını yapıp taraftar toplamanın peşinde ya da toplumda var olan kutuplaşmaları iyice artırmak için konuşuyorlar.



‘DİN ADAMINA YAKIŞMAZ’



Kız çocuklarının 6 yaşında evlendirilmesini savunanlar acaba kendi kız çocuklarının ya da torunlarının evlenmesine razı olurlar mı? 28 Şubat döneminde de sözde cemaatler, tarikatlar ortaya çıkmıştı. Kimi zaman acaba seçim öncesi ülkemizde birileri yine aynı senaryoların yaşanmasını mı istiyor diyorum?



Allah aşkına battaniyeden, asansörden, yorgandan dolayı bir insan azar mı? Eğer böyle bir insan varsa o insanı tedavi etmek gerekir. Bu söylemler şeytani söylemlerdir. Din adamına böyle konuşmalar yakışmaz. Mütedeyyin insanımıza zarar veriyorlar. İnsanları dinden uzaklaştırıyorlar. Topluma örnek olamıyorlar. Kur'an-ı Kerimi, peygamber efendimizin hadis ve sünnetini yaşayan gerçek bir hoca, İslam dinine ve mütedeyyin Müslümanlara zarar verecek, alay konusu yapacak konuşmalardan uzak kalır. Dini iyi öğrenme maksadıyla tarikatta olunabilinir. Ancak ülkemizde son 30 yıldan beri tarikat ve cemaat adı altında faaliyet gösteren grupların iyi niyetli olmadığını görüyoruz.



‘AFGANİSTAN GİBİ OLUR’



Ne yazık ki bugünkü cemaatlerin yüzde 98'inin beyinlerinin altında başka hesaplar var.Yani kendilerine bağlı olan insanların iradesini ele geçiren bu cemaatlerin gözü siyasette ve ticarette. Bu haddi aşmaktır. Bunun önüne geçmeliyiz. Cumhuriyeti korumalı ve güçlü kılmalıyız. Aksi taktirde tıpkı Afganistan ve Pakistan'da olduğu gibi ülkemizin her köşesi cemaatlerle dolar. Bunun sonrası cemaatler savaşına gider. Rahmetli Atatürk iyi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Atatürk, cebinden para vererek Elmalı Hamdi Efendi'ye Kur'an'ı Kerim'i tefsir ettirmiştir. Artık ticarette ve siyasette din sermaye olmasın. Din ve milli konular siyaset ve ticaret üstüdür. İpleri kimlerin elinde olduğu belli olmayan cemaatlere karşı gereken tedbirler alınsın. Kesinlikle ruhani işler ile dünyevi işleri karıştırmayalım. Devletini milletini seven, ruhani işlerle dünyevi işleri birbirine karıştırmayan hocalarımızın da kıymetini çok iyi bilmeliyiz.”



SÖZCÜ