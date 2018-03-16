USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Sıcak Haber : Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis!..

Kılıçdaroğlu'yla Çiftlik Bank'ı kıyasladı

Fatih Tezcan, binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu birbiriyle kıyasladı...

Siyaset / 16 Mart 2018 Cuma 14:11
Kılıçdaroğlu'yla Çiftlik Bank'ı kıyasladı

Gazeteci Fatih Tezcan CHP'lileri kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Fatih Tezcan, Çiftlik Bank'a parasını kaptıran vatandaşlarla 9 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na hala oy veren CHP'lileri birbirine benzetti.

HANGİSİ DAHA BÜYÜK DOLANDIRICI?

'Çiftlik Bank mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu daha büyük dolandırıcı?' diye soran Fatih Tezcan 'Çiftlik Bank 1 kez 500 milyon lira götürmüş, 9 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca insanı aldatıp CHP'den Atatürk'ü çıkardı. Rezidanslar cabası... Hangisi büyük dolandırıcı?' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih TezcanKemal Kılıçdaroğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı