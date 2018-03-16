Kılıçdaroğlu'yla Çiftlik Bank'ı kıyasladı

Fatih Tezcan, binlerce vatandaşı dolandıran Çiftlik Bank'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu birbiriyle kıyasladı...
Gazeteci Fatih Tezcan CHP'lileri kızdıracak bir açıklamada bulundu.
Fatih Tezcan, Çiftlik Bank'a parasını kaptıran vatandaşlarla 9 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na hala oy veren CHP'lileri birbirine benzetti.
HANGİSİ DAHA BÜYÜK DOLANDIRICI?
'Çiftlik Bank mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu daha büyük dolandırıcı?' diye soran Fatih Tezcan 'Çiftlik Bank 1 kez 500 milyon lira götürmüş, 9 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca insanı aldatıp CHP'den Atatürk'ü çıkardı. Rezidanslar cabası... Hangisi büyük dolandırıcı?' ifadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Tam ÇiftlikBank’a para kaptıranlara güleceğim ki 9 seçim kaybetmiş K.K’ya hâlâ oy verenleri hatırlıyorum— Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 16 Mart 2018
ÇiftlikBank 1 kez 500 milyon lira götürmüş.
9 seçim kaybeden K.K milyonlarca insanı aldatıp CHP’den Atatürk’ü çıkardı.
Rezidanslar cabası...
Hangisi büyük dolandırıcı?