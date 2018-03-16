Kılıçdaroğlu'yla Çiftlik Bank'ı kıyasladı

Gazeteci Fatih Tezcan CHP'lileri kızdıracak bir açıklamada bulundu.



Fatih Tezcan, Çiftlik Bank'a parasını kaptıran vatandaşlarla 9 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na hala oy veren CHP'lileri birbirine benzetti.



HANGİSİ DAHA BÜYÜK DOLANDIRICI?



'Çiftlik Bank mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu daha büyük dolandırıcı?' diye soran Fatih Tezcan 'Çiftlik Bank 1 kez 500 milyon lira götürmüş, 9 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca insanı aldatıp CHP'den Atatürk'ü çıkardı. Rezidanslar cabası... Hangisi büyük dolandırıcı?' ifadelerini kullandı.



Tam ÇiftlikBank’a para kaptıranlara güleceğim ki 9 seçim kaybetmiş K.K’ya hâlâ oy verenleri hatırlıyorum



ÇiftlikBank 1 kez 500 milyon lira götürmüş.



9 seçim kaybeden K.K milyonlarca insanı aldatıp CHP’den Atatürk’ü çıkardı.



Rezidanslar cabası...



Hangisi büyük dolandırıcı? — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 16 Mart 2018