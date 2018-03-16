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İlaç sektörünün konuştuğu skandal

Çok uluslu bir ilaç firmasında yasanan yasak aşk skandalının ortaya çıkmasıyla harekete geçen eski bir şirket çalışanı firma içindeki çarpık ilişkileri gözler önüne serdi.

3. Sayfa / 16 Mart 2018 Cuma 09:23
İlaç sektörünün konuştuğu skandal

Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık, 'İlaç sektörü bu skandalı konuşuyor!' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Çok uluslu bir ilaç firmasında yasak aşk skandallarını aktaran köşe yazısından birbirinden ilginç detaylar var.

İddialara göre olay ilaç firmasının yönetim kurulu üyelerinden birinin metresi yerine yanlışlıkla karısına müstehcen bir video göndermesiyle başlıyor.

Yaşananları medyaya yansıyınca şirketten atılan eski bir bilgi işlem çalışanı da olaya dahil oluyor.
 
Tüm çalışanların yazışmalarına ulaşan eski çalışan neredeyse tamamı evli üyelerinin çoğunun birbirleriyle yasak aşk ilişkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.
 
Candaş Tolga Işık'ın köşe yazısı şu şekilde:

Her şey Türkiye'deki çok uluslu bir ilaç firmasının yönetim kurulu üyelerinden birinin metresi yerine yanlışlıkla karısına müstehcen bir video göndermesiyle başlıyor.

Aldatılan kadın televizyona çıkıp hadiseyi anlatırken laf arasında “Ben aslında eşimin çalıştığı ilaç firmasında kendisi gibi bir başka yöneticiyle beraber olduğundan şüphe ediyordum fakat şüphelendiğim kadın yönetici eşimle değil, aynı firmadaki bir başka erkek yöneticiyle berabermiş...” diyor.

O sırada bu programı aynı şirketten kısa süre önce haksız yere atılan eski bir bilgi işlem çalışanı da seyrediyor. İşi gücü bırakıp “bulut” üzerinden bütün yönetim kurulunun cep telefonlarına giriyor. Ve yönetim kurulunun neredeyse tamamı evli üyelerinin çoğunun birbirleriyle yasak aşk ilişkileri olduğunu ortaya çıkarıyor.

Bununla da yetinmeyip yazışmaların linkini her sabah tüm şirket personeline mail atmaya başlıyor. Yöneticiler arasındaki yazışmalar, fotoğraflar, videolar evlere şenlik! Evli insan kaynakları yöneticisiyle sevgili olup birkaç ay içinde terfi edenler mi istersin benim diyen pembe dizide göremeyeceğiniz marjinal ilişkiler mi?

Olay patlıyor. Şirketin dünya merkezi skandala müdahil oluyor. Adı karışan tüm yöneticiler derhal işten çıkarılıyor. Yanlış anlamayın; bahsettiğim yönetim kurulunda en az tahsilli olanın 2 yüksek lisansı var. En düşük maaş alan ayda 50 bin lira kazanıyor. Hepsi sektörün bilenen, tanınmış insanları...

Anlayacağınız, Türkiye'de ilaç sektörü şu sıralar bu skandalı konuşuyor!

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yasak AşkCandaş Tolga Işık


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