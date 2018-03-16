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HDP'li Garo Paylan'dan güldüren paylaşım

PKK terör örgütünün savunuculuğunu yapmaktan başka bir işi olmayan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Selahattin Demirtaş paylaşımı güldürdü.

Siyaset / 16 Mart 2018 Cuma 14:31
HDP'li Garo Paylan'dan güldüren paylaşım

PKK terör örgütünün partisi HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün 'örgüt propagandası' davasında 3. duruşmasına çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, Selahattin Demirtaş ile ilgili ilginç bir o kadar komik bir paylaşımda bulundu. 

Paylan twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Selahattin Başkan mahkemede yine hukuk dersi veriyor. Bu karanlıktan çıktığımızda, Demirtaş'ın savunmaları hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır' ifadelerini kullandı.

Garo Paylan'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. Paylan'a 'Siz ne içiyorsunuz anlamadım ki bu kafaya gelene kadar?' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Garo Paylan'ın o tweeti ve tepkilerden bazıları:







Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaSelahattin DemirtaşGaro PaylanTwitterMilletvekili


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