USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Sıcak Haber : Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis!..

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurtta yarın güneşli bir hava hakim olacak ancak pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerinde yağış görülecek. İşte güncel hava durumu tahminleri...

Yaşam / 16 Mart 2018 Cuma 09:36
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun büyük kısmının yazı hissedeceği hafta sonu geldi. Hava sıcaklıkları yarın Türkiye’nin birçok şehrinde 4-5 derece daha yükselecek, yağışlar duracak ve güneşli bir hava yurda hakim olacak. Son dakika hava durumu tahminlerine göre pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgası gelse de çok etkili olmayacak hava sıcaklıkları sadece 1-2 derece düşecek.

CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNEŞE DOYACAK

Kış geride kalırken cumartesi günü Türkiye baharı hissedeceği ilk hafta sonunu yaşayacak. Hava sıcaklıkları yükselecek ve tahminlere göre yurdun hiçbir bölgesinde yağış gözlenmeyecek. Pazar günü gelecek yağışlı hava çok etkili olmayacak…

BUGÜN BATI ISINACAK DOĞU SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise bugün doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde güneşlenme ile birlikte 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Hava SıcaklıklarıYağışlı HavaDoğu AkdenizDoğu KaradenizPazar Günü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı