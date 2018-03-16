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Erdoğan Arıkan'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Galatasaray ve Fenerbahçe için 'küçük takımlar' ifadesini kullanınca sosyal medya ayağa kalktı.

Televizyon / 16 Mart 2018 Cuma 10:32
Erdoğan Arıkan'dan sosyal medyayı ayağa kaldıran Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu
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TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin Vardar'a, Galatasaray'ın ise Östersunds'a boyun eğmesini eleştirdi. Erdoğan Arıkan'ın Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için kullandığı 'küçük takımlar' ifadesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Erdoğan Arıkan, Spor Artı programında Fenerbahçe ve Galatasaray için 'Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar' diye konuştu.

Erdoğan Arıkan'ın bu sözleri Beşiktaş taraftarı tarafından destek görürken, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarınca ise yoğun tepkiyle karşılandı.

Erdoğan ArıkanSpor SpikeriFenerbahçeBayern MünihGalatasaray


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