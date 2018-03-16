Ege Et kuzu alımına başladı

Ege Et, 'Aile Tipi Koyunculuk Projesi' kapsamında damızlık koç dağıtılan üreticilerin kasaplık kuzularına talip oldu ve alım garantisi verdi.



Üstelik Ege Et'in piyasadan kuzu alımında fiyatlar haftalık olarak Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin fiyatlarına göre belirleniyor ve ödemeler 1 hafta içerisinde yapılıyor. Böylelikle üretici koyununu hangi fiyattan satacağını önceden bilme şansını yakalıyor ve hayvanını değerinde satıyor.



Diğer yandan, Aydın'da en verimli koyun türlerinden olan sakız koyunu nüfusunu artırmak için ilk başta Koçarlı'daki üreticilere dağıtılan damızlık sakız koçları, Aydın genelindeki koyunculukla uğraşan çiftçilere de dağıtılmaya başlandı. Artık diğer ilçelerdeki üreticilere de istedikleri takdirde 1 adet damızlık sakız koçu büyükşehir belediyesi tarafından hibe ediliyor. Ege Et'in alım garantisi bu çiftçileri de kapsıyor.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'da koyunculuğun önünü açtıklarını belirtirken 'Aydın'da hayvancılığı daha da geliştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Aydın'da büyükbaş hayvancılığa kazandırdığımız ivmeyi koyunculuğa da kazandıracağız. Ülkemizde koyun sayısı hızla düşüyor. Biz de yerel yönetim olarak buna dur diyoruz. Üreticimizin koyunlarına alım garantisi vererek onların aracıların eline bakmasının önüne geçeceğiz. Hem çiftçimiz koyununu ederinde satacak hem de Aydınlılar ekonomik ve yerli koyun eti alabilecek. Hedefimiz Aydın'ı Türkiye'nin hayvancılık merkezi yapmak' diye konuştu.



Kaynak : İHA