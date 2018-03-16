Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresine katılarak konuşma yaptı.



Erdoğan yaptığı konuşmada ABD ile YPG'nin elinde bulunan Münbiç için operasyon sinyali verirken 'Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

' diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları;



AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.







AFRİN'İN 4'TE 3'ÜNDE KONTROLÜ SAĞLADIK



Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde.







'MÜMBİÇ'E YÖNELECEĞİZ'



İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Mümbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Mümbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz.



'MÜMBİÇ'TEKİ KARDEŞLERİMİZİ ÇOK FAZLA BEKLETMEYECEĞİZ'



Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.



