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CHP'den tepki çeken ziyaret

CHP heyeti terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Evrensel gazetesini ziyaret etti.

Güncel / 16 Mart 2018 Cuma 09:15
CHP'den tepki çeken ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Erdoğan Toprak, Eren Erdem ve İzmir Milletvekili Atilla Sertel terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Evrensel gazetesini ziyaret etti.

CHP heyetinin ziyaretinin verildiği gazetenin birinci sayfasında 'Afrin'de siviller ölüyor' haberinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

SALDIRI OLARAK NİTELEMİŞTİ

Evrensel gazetesi yaptığı haberlerde Afrin operasyonunda terör örgütünün yanında yer alırken, operasyonu 'saldırı' olarak nitelemişti.

Evrensel'den tepki çeken haber

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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