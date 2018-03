Cennet'in Gözyaşları 24. Yeni Bölüm Fragmanı (18 Mart 2018)

Atv'nin sevilen dizisi Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



17 Mart 2018 Pazar günü yayınlanacak olan Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



İşte her hafta farklı bir antirikanın olduğu Cennet'in Gözyaşları 24. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Cennet'in Gözyaşları 24. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Arzu ve Kaya ölüme atlamışlardır.babasına yaptığı haksızlığın vicdan azabıyla ona ulaşmaya çalışır ama Kaya ortalarda yoktur. Melisa ise evden kovduğu annesinin şu an nerede, ne halde olduğunu umursamıyordur bile. Onun tek hedefi vardır,ile arasını düzeltmek ve kendisini affettirmek.Selim ise babasının işlediğini düşündüğü Rıza Bey cinayetini kimseye söyleyememenin vicdan azabını yaşıyordur. Bu şekilde susuyor olmak ona göre değildir. Tüm bu baskılarla uğraşırken bir de babasına olan öfkesi git gide büyüyordur. Suçlayacak birini arıyor ve bunun için de Kaya en doğru kapıdır. Babası konuşmaya başladığı anda ilk soracağı soru da budur. Ne var ki Cengiz konuşmaya başlamıştır ama Nilgün bunu herkesten gizler. Amacı Selim'i Soyerlerin öfkesinden korumaktır.Herkes acı, tatlı, pişmanlık ve sır dolu hayatlarına kaldıkları yerden devam ederken diğer tarafta kabus dolu bir hayat başlamıştır. Arzu ve Kaya ölmemiş, Arzu, Kaya'nın tutsağı olmuştur. Arzu'nun bıraktığı mektup Sema tarafından bulunduğunda öldüğüne inanılmıştır. Melisa'nın asla geçmeyeceğini sandığı öfkesi annesinin ölüm haberiyle bir anda son bulup, tarifsiz bir acıya dönüşeceğini hesap edememiştir…