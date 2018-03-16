Birgün o haberi nasıl gördü?

Birgün gazetesi, Bakan Çavuşoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiye verdiği cevabı "Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı" şeklinde gördü.
Astana'daki Suriye toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiye verdiği cevap damga vurdu.
Kendisini yerel gazeteci olarak tanıtan şahıs Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve İsviçre basınında geçen iki Türk diplomatın vatandaşları kaçırmaya yönelik iddialarını sordu.
Bakan Çavuşoğlu, provokasyon kokan sorular karşısında 'FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermem' dedi.
Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı: FETÖ'cü gibi gördüm sizihttps://t.co/mCJcXNy2bk pic.twitter.com/jjmfUY3y2z— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 16 Mart 2018