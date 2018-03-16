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Birgün o haberi nasıl gördü?

Birgün gazetesi, Bakan Çavuşoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiye verdiği cevabı "Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı" şeklinde gördü.

Medya / 16 Mart 2018 Cuma 11:14
Birgün o haberi nasıl gördü?

Astana'daki Suriye toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiye verdiği cevap damga vurdu.

Kendisini yerel gazeteci olarak tanıtan şahıs Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve İsviçre basınında geçen iki Türk diplomatın vatandaşları kaçırmaya yönelik iddialarını sordu.

Bakan Çavuşoğlu, provokasyon kokan sorular karşısında 'FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermem' dedi.


Astana'daki Suriye toplantısına davga vuran olay ardından Birgün gazetesi tarafını yine belli etti. Gazete yaşanan olayı 'Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı' şeklinde servis etti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fetö Terör ÖrgütüMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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