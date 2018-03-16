Birgün o haberi nasıl gördü?

Astana'daki Suriye toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiye verdiği cevap damga vurdu.



Kendisini yerel gazeteci olarak tanıtan şahıs Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve İsviçre basınında geçen iki Türk diplomatın vatandaşları kaçırmaya yönelik iddialarını sordu.



Bakan Çavuşoğlu, provokasyon kokan sorular karşısında 'FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermem' dedi.



Astana'daki Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı' şeklinde servis etti.



Çavuşoğlu, Astana'da gazeteci azarladı: FETÖ'cü gibi gördüm sizihttps://t.co/mCJcXNy2bk pic.twitter.com/jjmfUY3y2z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) 16 Mart 2018 'daki Suriye toplantısına davga vuran olay ardından Birgün gazetesi tarafını yine belli etti. Gazete yaşanan olayı ''da gazeteci azarladı' şeklinde servis etti.