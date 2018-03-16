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Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı

Türkiye’de endemik, sarı çiçekli bir çiğdem türü olan ve adı “Ancyra”dan türetilen Ankara çiğdemi, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Yaşam / 16 Mart 2018 Cuma 14:09
Baharın müjdecisi Ankara çiğdemleri açtı

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genellikle Şubat-Nisan ayları arasında çiçeklenen, 1000-1600 rakımlarda görülen Ankara çiğdemi, Atılım Üniversitesi Doğa Parkı Mühendislik Fakültesi karşısında öğrencilerin fotoğraf çekimi için gözdesi oldu.

Ankara çiğdemi (Crocus Ancyrensis) familyası süsengiller (Iridaceae) olup, ana vatanı Türkiye'dir. Kayalık, çalılık ve çamlık sahalarda görülen çiçek, ışıklı ortamları ve drenajı iyi toprakları sever ve soğanla üretilir. Kaynak : İHA

Atılım ÜniversitesiMühendislik


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