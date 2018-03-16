USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Sıcak Haber : Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis!..

AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

Anayasa Mahkemesi terör örgütü FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay için ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi.

Güncel / 16 Mart 2018 Cuma 12:25
AYM'den ikinci Şahin Alpay kararı

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak'ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar vermişti.

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise AYM'nin ihlal kararına karşı çıkarak Alpay ve Altan'ın tahliye taleplerini reddetmişti.

İki isim ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM'ye başvurdu.

İlk olarak Alpay'ın başvurusunu karara bağlayan AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın gerekçesinin bugün açıklanması bekleniyor.

Fetö Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı