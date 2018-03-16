Aslı Aydıntaşbaş'tan skandal sözler

CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü Almanya devletinin haber kurumu Deutsche Welle(DW)'nin Türkçe biriminde yaptığı programında gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ı ağırladı.



Afrin operasyonunun konuşulduğu anlarda Nevşin Mengü konuğuna “ Afrin Harekatı'ndaki sivil ölümleri hakkında ne düşünüyor” sorusunu sorunca Aslı Aydıntaşbaş'tan skandal bir yanıt geldi.



SİVİL ÖLÜMLERİ VAR



Aydıntaşbaş, Afrin harekatında sivil ölümlerinin olmamasının mümkün olmadığını söylerken “Bu mümkün değil. Rakam veremiyorum ama kuşkusuz ki sivil ölümleri var. Çünkü çeşitli kuruluşların rakamlarını gördüm.” dedi.



PKK'LI TERÖRİSTİ GAZETECİ GİBİ GÖSTERMİŞTİ



Aydntaşbaş Sur'da da güvenlik güçlerimiz tarafından öldürülen bir PKK mensubunu gazeteci diye masum gösterme ve aklama çabası içerisine girmişti.



CNN'den Afrin yalanı Aslı Aydıntaşbaş Türk ordusuna 'işgalci' dedi Kaynak : Beyaz Gazete Özel