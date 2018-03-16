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Ahmet Hakan'dan dolandırıcılara karşı tavsiyeler

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, parasını dolandırıcılara kaptırmak istemeyenlere tavsiyelerde bulundu.

Güncel / 16 Mart 2018 Cuma 09:12
Ahmet Hakan'dan dolandırıcılara karşı tavsiyeler

Pek çok vataş dolandırıcıların kurbanı olmaya devam ediyor.

Binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan da, bugünkü köşe yazısında parasını dolandırıcılara kaptırmak istemeyenlere tavsiyelerde bulundu.

PARASINI DOLANDIRICIYA KAPTIRMAK İSTEMEYENLERE BEŞ ÖNEMLİ TAVSİYE

- BİR: Adamlar sizden para toplarken... “Din, iman” diyorlarsa... Arkanıza bile bakmadan kaçın.

- İKİ: Para toplayan şahıs, “Algı operasyonu, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, büyük resim” falan gibi şeyler söylüyorsa... Kuruş vermeyin.

- ÜÇ: Para toplanırken ortamda sonuna kadar açılmış mehter marşı varsa... Yani ‘ver mehteri' yapılıyorsa... Kaçın, kaçın, kaçın.

- DÖRT: Sarılmış sarık, giyilmiş cübbe falan... Para toplama aksesuarı yapılmışsa... Saniye durmayın orada.

- BEŞ: “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” falan denildikten hemen sonra... “Hadi pamuk eller cebe” durumuna geçiliyorsa... En azından birazcık işkillenin.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel


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