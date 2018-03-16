Abdullah Ağar: Bırakıp kaçmışlar

TSK'nın başlattığı Afrin operasyonunda sona yaklaşılırken, teröristler kaçmaya devam ediyor.



Kırsal kesiminden merkezlerine saklanan teröristler, arkalarında terör örgütüne ait paçavraları bırakıp kaçıyorlar.



'MEHMETÇİK'İN AYAKLARI ALTINDA'



Son olarak Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.



Terör örgütüne ait bir üniformanın üzerine basan askerin fotoğrafını paylaşan Ağar 'YPG/PKK'nın 2015'de Afrin'de kurduğu YPC'nin paçavraları şimdi Mehmetçik'in ayakları altında.' notunu düştü.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel