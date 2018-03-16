USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğü bildirildi Helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğu kaydedildi.

Yaşam / 16 Mart 2018 Cuma 01:52
ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti. Kaynak : AA

IrakKurtarma Ekibi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı