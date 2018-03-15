Stephen Hawking hakkında dikkat çeken tweet

Fizik profesörü Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.



Bilim dünyasını yasa boğan bu ölüm ardından gazeteci Haşmet Babaoğlu dikkat çeken bir tweet attı.



'OYUN SONA ERMİŞ'



Stephen Hawking'ten sahne oyunu olarak bahseden Babaoğlu 'Muazzam bir sahne oyunu/bir popüler bilim manipülasyonu sona ermiş...' diye yazdı.







GELEN TEPKİLERE CEVAP



Bu tweetinin ardından bazı takipçilerinin tepki göstermesiyle alay eden usta gazeteci 'Hawking ( ekibinin) bilimsel tezlerini zerre anlamadığından emin olduğum bir takım insanlar laf yetiştirmeye çalışıyor.. bilimcilik başka, bilim başka... bunu öğrenmeye hiç yanaşmayacaklar' ifadelerini kullandı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel