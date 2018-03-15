Şirket kurmak isteyenlere büyük kolaylık

'Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından BTSO, Türkiye'de bir ilke imza atarak üyelerinin işlemlerini kolaylaştıracak bir adım daha attı. BTSO bünyesinde 15 Mart 2018 Perşembe günü itibariyle Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasdik Birimi hayata geçti. Bu yeni uygulama ile daha önce birkaç günde tamamlanan şirket kuruluş işlemleri, yarım saat içerisinde tamamlanıyor. BTSO üyeleri, vergi dairesi, SGK, noter ve bankalara gitmeden bütün işlemleri tek noktadan çözebilecek. Ayrıca bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte kuruluş maliyeti işlemleri de yüzde 50 oranında azaldı. BTSO temsilcilerinin de dahil olduğu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Korodinasyon Kurulu kapsamında yapılan bu çalışmaları, BTSO en hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesini de sağladı



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının hızlı ve kaliteli hizmete erişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.



Bakanlıkların iş dünyası temsilcilerinin işlemlerini kolaylaştıran her çalışmasını yakından takip ederek uygulamaya koyan ilk odalardan birisi olduklarını söyleyen Burkay, “Yeni tebliğin Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte işlemlere ilk başlayan kurumlardan birisi olduk. BTSO olarak üyelerimize yönelik hizmet çıtamızı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. MERSİS, çağrı merkezi, e-randevu, yeni tahsilat merkezleri gibi hizmetlerin ardından yürürlüğe giren bu uygulama iş dünyası temsilcilerimizin zaman ve mali kayıplarını azaltacak. Bursa iş dünyamızın yanında olmaya ve hayata geçirdiğimiz makro projelerle firmalarımızın, sektörlerimizin ve kentimizin büyüme hamlesine destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Kaynak : İHA