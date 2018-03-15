Sahte polisler gerçek polislerden kaçamadı

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Mart'ta Niğde'de meydana geldi. İddiaya göre, Leyla Zaman'ı (65) telefonla arayan Cumali B. (27), Mehmet Doğuş Ç. (27) ve Mahsun D. (21), kendilerini ‘polis' olarak tanıttı. Zanlılar, yaşlı kadının da hesabının bulunduğu banka çalışanlarının, müşterilere ait hesaplardaki paraları zimmetine geçirdiğini, bu nedenle gizli bir operasyon yürüttüklerini, bankadaki parasını ve evdeki altın ile paraları kendilerine vermesini istedi. Zanlılar zaman zaman da telefonlarına yükledikleri polis telsizi konuşmalarını da arka fonda Leyla Zaman'a dinletti. Paniğe kapılan yaşlı kadın, evindeki 3 bin lira nakit parayla birlikte 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, Merkez Bankası'nda güvence altına alınacağı yalanına inanıp, bir parkta buluştuğu zanlılara teslim etti.



Dolandırıcılar, para ve altınları alır almaz, bir süre önce trafikten men edilen 01 BZZ 75 plakalı otomobillerine binip, Niğde'den Adana'ya doğru yola çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadının bir süre sonra şüphelenip Niğde polisine başvurması üzerine alarma geçti. Adana polisi, zanlıların gidebileceği her nokta ve şehrin giriş çıkışlarına pusu attı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda dolandırıcılar D-400 karayolunda yakalandı. Polis, zanlıları gözaltına alıp otomobilde yaptığı aramada altınların bir kısmını aracın kaput kısmında, paraların bir kısmını ise paspasın altında ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin, ilk dolandırıcılıkları da olmadığı öğrenildi. Buna göre; Cumali B., Mehmet Doğuş Ç. ve Mahsun D.'nin, 8 Mart 2018 tarihinde Adana'da kendilerini ‘polis' olarak tanıtıp, yine aynı yalana inandırdıkları 78 yaşındaki Asım Yıldırım'dan 20 bin lira, 62 yaşındaki Zeki Aksoy'dan da 21 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Her üç kişi de soruşturmanın yürütüldüğü Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaynak : İHA