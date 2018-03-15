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Minik Terrier cinsi köpeğin sahibi aranıyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde dün vatandaşlar tarafından sokakta bulunarak veteriner kliniğine bırakılan terrier cinsi köpeğin sahibini aranıyor.

3. Sayfa / 15 Mart 2018 Perşembe 14:09
Minik Terrier cinsi köpeğin sahibi aranıyor
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Aksu ilçesinde vatandaşlar tarafından sokakta bulunan 2 yaşındaki terrier cinsi köpek özel bir veteriner kliniğine getirilerek teslim edildi. Köpeğin bakımları veteriner kliniğini sahibi Veteriner Mustafa Gülcü tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadı. Üzerinde elbisesi de bulunan minik köpeğin 24 saat geçmesine rağmen sahibine ulaşılamadı.

Minik köpeğin sağlık kontrollerini yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Mustafa Gülcü, 'Hayvanımız gayet sağlıklı. Sahibini bekliyoruz. Üzerindeki elbiseden sahipli olduğu anlaşılıyor. En kısa zamanda sahibini bulursak teslim edeceğiz. Arkadaşlarımız ilgileniyor' dedi.

Kaynak : İHA

Köpek


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