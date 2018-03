Mehmetçik'e Rizeli annelerden 2 bin 23 lokum

Rize'de faaliyet gösteren Gürcistan Mağduru Aileler Derneği üyesi kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için yaptığı 2 bin 23 lokumu bölgeye gönderdi.



Dernek Başkanı Nuriye Kaputoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Afrin'de görev yapan askerlere destek olmak istediklerini söyledi.



Dernekteki kadın üyelerle üç gün boyunca lokumları yaptıklarını anlatan Kaputoğlu, 'Rize'ye özgü olan enişte lokumumuzdan 2 bin 23 tane yapıp askerlerimize gönderiyoruz. Onlar Suriye'deki kardeşlerimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı için canlarını siper etmişler. Bizim de her zaman onların yanında olmamız gerekiyor.' dedi.



Kaputoğlu, her zaman devletin ve Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayarak, 'Hangi görüşe sahip olursak olalım, söz konusu vatanımız olursa hepimiz bir bilek ve bir yürek olmalıyız. Afrin'de görev yapan askerlerimizin bir an önce ailelerine kavuşmalarını istiyoruz. Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi korusun.' diye konuştu.



Dernek üyesi Zeynep Karaca ise dernekteki arkadaşlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e lokum yaptıklarını belirterek, 'Devletimiz zaten her şeylerini karşılıyor. Biz de onlara ufacık bir katkı yapalım dedik. Her zaman dualarımızla yanlarındayız. Şimdilik elimizden bu kadar geliyor. İsterseler Nene Hatunlar olarak yanlarına gideriz.' ifadesini kullandı.



Dernek üyesi kadınlar, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için lokumlarla birlikte pasta hamurundan yaptıkları Afrin yazısı ve Türk bayrağını da bölgeye gönderdi. Kaynak : AA