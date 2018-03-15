USD (Alış - Satış) : 3,89 - 3,89 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,81

Mehmetçik'e Rizeli annelerden 2 bin 23 lokum

Gürcistan Mağduru Aileler Derneği üyeleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere 2 bin 23 ev yapımı lokum gönderdi.

Güncel / 15 Mart 2018 Perşembe 12:03
Mehmetçik'e Rizeli annelerden 2 bin 23 lokum
Video için tıklayın

Rize'de faaliyet gösteren Gürcistan Mağduru Aileler Derneği üyesi kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için yaptığı 2 bin 23 lokumu bölgeye gönderdi.

Dernek Başkanı Nuriye Kaputoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak Afrin'de görev yapan askerlere destek olmak istediklerini söyledi.

Dernekteki kadın üyelerle üç gün boyunca lokumları yaptıklarını anlatan Kaputoğlu, 'Rize'ye özgü olan enişte lokumumuzdan 2 bin 23 tane yapıp askerlerimize gönderiyoruz. Onlar Suriye'deki kardeşlerimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı için canlarını siper etmişler. Bizim de her zaman onların yanında olmamız gerekiyor.' dedi.

Kaputoğlu, her zaman devletin ve Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayarak, 'Hangi görüşe sahip olursak olalım, söz konusu vatanımız olursa hepimiz bir bilek ve bir yürek olmalıyız. Afrin'de görev yapan askerlerimizin bir an önce ailelerine kavuşmalarını istiyoruz. Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi korusun.' diye konuştu.

Dernek üyesi Zeynep Karaca ise dernekteki arkadaşlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e lokum yaptıklarını belirterek, 'Devletimiz zaten her şeylerini karşılıyor. Biz de onlara ufacık bir katkı yapalım dedik. Her zaman dualarımızla yanlarındayız. Şimdilik elimizden bu kadar geliyor. İsterseler Nene Hatunlar olarak yanlarına gideriz.' ifadesini kullandı.

Dernek üyesi kadınlar, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için lokumlarla birlikte pasta hamurundan yaptıkları Afrin yazısı ve Türk bayrağını da bölgeye gönderdi. Kaynak : AA

MehmetçikAfrinGürcistanZeytin Dalı HarekatıSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı