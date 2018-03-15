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Meclis Başkan Vekili'nden HDP'li Beştaş'a ayar: Bu konuda söz size düşmez

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı arasında gergin anlar yaşandı.

Siyaset / 15 Mart 2018 Perşembe 16:58
Meclis Başkan Vekili'nden HDP'li Beştaş'a ayar: Bu konuda söz size düşmez
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TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmelere devam edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı'nın kürsüde, PKK karşıtı konuşmalarına HDP sıralarından tepki geldi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz almak istedi. Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı Beştaş'a, 'Nedir talebiniz?' diye sordu.

'Açıklama yapacağım' diyen Beştaş'a, Bahçekapılı, 'Konuşmacı PKK terör örgütünün karşıtlığı üzerine konuşma yaptı. Buna ilişkin savunma niteliğinde bir açıklama yapacaksınız söz vermeyeceğim' diye çıkıştı.

Bunun üzerine HDP'li Beştaş, 'İçtüzüğe göre yerimden söz istiyorum' dedi.

'BU KONUDA SÖZ SİZE DÜŞMEZ'

Bahçekapılı da, 'Ben de içtüzüğe göre size söz verme zamanımı tayin edeceğim. İstediğiniz anda size vermek zorunda değilim. Bu benim hakkım. Sadece söz talebinizin içeriğinizi netleştirmek istiyorum. Eğer terör karşıtlığı konuşması üzerine bir açıklama yapacaksanız; bu konuda söz size düşmez diye tahmin ediyorum' ifadelerini kullandı ve Beştaş'a 1 dakika söz hakkı verdi.

Buna karşılık Beştaş, Bahçekapılı'ya, 'Sizi görevinizi yapmaya devam ediyorum' dedi, ikili arasında gerginlik yaşandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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