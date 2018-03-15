Kuru incir ihracatında rekor fiyat

Ege İhracatçı Birliklerinin ülke geneli ihracat verilerine göre, kuru incir ihraç sezonunun başladığı 11 Ekim 2017 tarihinden 10 Mart 2018 tarihine kadar 43 bin ton kuru incir ihracatı karşılığında 193 milyon dolar gelir elde edildi.



Geçen sezonun aynı döneminde 42 bin tonluk dış satıma karşılık 161 milyon dolar gelir elde edilmişti. Böylece söz konusu dönemler itibarıyla incir ihracatında miktar bazında yüzde 2,4, değer bazında ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydedildi.



Dünya piyasasından gelen taleple fiyatları tırmanışa geçen kuru incirde ortalama ihracat fiyatı ton başına 4 bin 965 dolara ulaşırken son haftalardaki artışlarla birlikte bu rakam 5 bin 100 dolarla rekor seviyeye çıktı.



Sezonun geride kalan 5 aylık döneminde, Fransa ve Almanya'nın başı çektiği Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kuru incir ihracatı yüzde 6 artarken ABD'ye yapılan satışlarda yüzde 54 yükseliş görüldü.



Asya ve Uzakdoğu ülkelerinin de yüzde 41'lik artışla dikkati çektiği pazarda, Ortadoğu ülkelerine ihracatta da yüzde 22'lik yaşandı.



- 'Bu ürünün önü açık'



Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sağlık ürünü olan kuru incire dünya genelinde talebin arttığını, yıllardır yaptıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.



'Fiyatların ileriki süreçlerde de artmaya devam edeceğine inanıyorum.' diyen Celep, şöyle konuştu:



'Fiyatlar geçmiş yıllara göre dolar bazında yüzde 10-15 daha yukarıda. Daha önce de bu rakamları kısa süreli yakalamıştık ama bu seviyelerde değildi. Böyle bir ortalamayı hiç görmemiştik. İncirin önü açık, artık 12 ay süpermarketlerde ve endüstride kullanılabilir hale geldi. Bu yıl itibarıyla fiyatlar artık geriye gelmez, ileriye gider. Çünkü geçmişte ürünün yüzde 65-70'ini AB tüketiyordu. Bu oran yüzde 50'ye düştü. ABD öne çıktı. Asya ve Pasifik ülkelerine yaptığımız etkili pazarlama da arz talep dengesini kontrol edebilmemizi sağladı. Gelecekte daha iyi yerlerde olacağız.'



Türk incirinin Japonya'daki marketlerde 50-100 dolardan satıldığına işaret eden Celep, 'Halen kilogramı 5 dolar olan ihracat fiyatının yakın gelecekte 10 dolar olacağını görebiliyorum.' dedi.



Dünyanın en kaliteli kuru incirinin Büyükmenderes ve Küçükmenderes havzalarında yetiştiğini, üretimin son yıllarda 74 bin ton seviyesine ulaştığını belirten Celep, buna rağmen dünyadan gelen talebe yetişemediklerini söyledi. Celep, orman vasfını yitirmiş alanların incir plantasyonlarına açılması için çalışma başlattıklarını bildirdi.



Celep, kuru incirde üretim alanlarının hızla artırılmasının ülke ekonomisine artı değer sağlayacağına dikkati çekerek, bu üründen elde edilen gelirin 200 milyon dolar seviyelerinden kısa sürede 500 milyon dolarlara çıkarılabileceğini kaydetti.



Kaynak : AA