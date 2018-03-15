Kılıçdaroğlu, İnce'yi ihraç etmeyi mi planladı?

CHP'li Muharrem İnce'nin tüzük kurultayı ardından sessizliğe gömüldüğünü hatırlatan Hüseyin Gülerce, "Konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü. Acaba Kılıçdaroğlu, İnce’yi konuşmaya zorlayarak disiplin yolu marifetiyle partiden ihraç etmeyi mi planladı? " diye sordu.