Kılıçdaroğlu, İnce'yi ihraç etmeyi mi planladı?

CHP'li Muharrem İnce'nin tüzük kurultayı ardından sessizliğe gömüldüğünü hatırlatan Hüseyin Gülerce, "Konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü. Acaba Kılıçdaroğlu, İnce’yi konuşmaya zorlayarak disiplin yolu marifetiyle partiden ihraç etmeyi mi planladı? " diye sordu.
Star gazetesi yazarlarından Hüseyin Gülerce, 'Kılıçdaroğlu Yılmaz Özdil'e çok bozulmuş' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Yılmaz Özdil'in dün yazdığı köşe yazısını hatırlatan Gülerce, CHP'li bazı isimlerin Özdil'in yazısını paylaştığı için partiden ihraç edildiklerini hatırlattı.
Gülerce'nin tüzük kurultayı ve Muhharem İnce ile ilgili yazdıkları ise daha dikkat çekici.
CHP Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kaybeden Muharrem İnce'nin tüzük kurultayındaki önergelerinin reddedilmesi ardından sessizliğe gömüldüğünü hatırlatan Gülerce, 'Konuşsa bir türlü, konuşmasa bir türlü. Acaba Kılıçdaroğlu, İnce'yi konuşmaya zorlayarak disiplin yolu marifetiyle partiden ihraç etmeyi mi planladı? ' diye sordu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu tüzük kurultayında yaptığı konuşmada “Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum diyenler, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur. Eski hastalıkları hala bir şekilde gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım. ‘Ben yoksam parti de yok' diyen arkadaşlar kapı burada çıkıp gidebilirler.” demişti.
Öte yandan CHP'li İnce'nin 16 Mart cuma akşamı Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olacağı öğrenildi. CHP'li vekilin reddedilen önergesiyle ilgili konuşup konuşmayacağı şimdiden merak konusu.
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Ve Muharrem İnce harekete geçti CHP'li muhaliflere kötü haber Muharrem İnce konuşacak mı? Kaynak : Beyaz Gazete Özel