İYTE'de 'güvenli internet' anlatıldı

Bu yıl 13 ve 14 Mart tarihlerinde İYTE Kütüphane Gösteri Merkezinde dördüncüsü düzenlenen CreaTECH+ etkinliğinde, öğrencilere farklı sektörler hakkında bilgi verildi.



Firmaların öğrencilere yol gösterici olması amaçlanan etkinlikte, başta Ege Bölgesi'nde olmak üzere Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal müşterilerine; ses, internet ve katma değerli hizmetler sunan, internet servis sağlayıcısı Extranet gibi katılımcı ve destekleyici başka firmaların sektörlerinde kullanılan ve halen geliştirilmekte olan inovatif projeler öğrencilere aktarıldı. Etkinlikte sektörlerin yeni devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 hakkında da sunumlar yapıldı.



Daha iyi bir internet seninle başlayacak: değerlerine sahip çık



Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, CreaTECH+ etkinliğinde yaptığı sunumda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Daha İyi Bir İnternet Seninle Başlayacak: Değerlerine Sahip Çık' ana temasıyla düzenlediği iletişim çalışmalarına Extranet olarak destek verdiklerini belirterek “Güvenli İnternet”in önemine işaret etti. Ayrıca Tekintaş, internet kullanıcılarının ve ailelerinin internetin zararlı içeriklerinden korunabilmeleri için “Güvenli İnternet” i tercih edebileceklerine değindi. “Güvenli İnternet” hizmetinin internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulduğunu da belirterek, kullanıcıların “Güvenli İnternet” hakkında detaylı bilgilere ise BTK' nın hazırlamış olduğu www.guvenlinet.org.tr web sitesini ziyaret ederek ulaşabileceklerini ifade etti.



Etkinlik boyunca şirketler tarafından kurulan stantlara öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Öğrenciler, stantları ziyaret ederek şirketlerin inovatif faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kaynak : İHA