USD (Alış - Satış) : 3,89 - 3,89 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,81

İsmail Küçükkaya, programı İstiklal Marşı ile açtı

İsmail Küçükkaya, bugünkü programını İstiklal Marşı ile açtı.

Televizyon / 15 Mart 2018 Perşembe 09:53
İsmail Küçükkaya, programı İstiklal Marşı ile açtı
Video için tıklayın

46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İstiklal Marşı'na yeni beste çağrısı gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, , İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vererek, 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor' demişti.

Bugünkü Çalar Saat programını İstikalal Marşı ile açan İsmail Küçükkaya, 'Allah bu millete bu güzel yurudumuzda yaşayan hepimize bir daha İstikalal Marşı yazamayı nasip etmesin' dedi. 




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail Küçükkayaİstiklal MarşıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı