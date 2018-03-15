İsmail Küçükkaya, programı İstiklal Marşı ile açtı

46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, İstiklal Marşı'na yeni beste çağrısı gelmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, , İstiklal Marşı'nın bestesinin değişebileceği sinyalini vererek, 'En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor' demişti.



Bugünkü Çalar Saat programını İstikalal Marşı ile açan İsmail Küçükkaya, 'Allah bu millete bu güzel yurudumuzda yaşayan hepimize bir daha İstikalal Marşı yazamayı nasip etmesin' dedi.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel