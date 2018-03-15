USD (Alış - Satış) : 3,89 - 3,89 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,81

'İngiltere'ye 4 nota gönderdik'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere’ye şuana kadar 4 nota gönderildiğini söyledi.

Dünya / 15 Mart 2018 Perşembe 14:31
'İngiltere'ye 4 nota gönderdik'

Rusya Dışişleri Bakanlığının Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'deki diplomatların birkaç yıldır zorluk çektiğini ifade ederek, Londra'ya şu ana kadar 4 nota gönderildiğini açıkladı.

İngiltere'ye karşılık vereceğini söyleyen Rus Sözcü, Zaharova bir kaç yıldır ülkede görev yapan Rus diplomatlarının da zorluklar çektiğini hatırlattı. Zaharova, “Elçilikte çalışan birçok diplomata kısa süre vize verildi' dedi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA) Kaynak : İHA

Rusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı