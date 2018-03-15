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İlber Ortaylı'yı hiç böyle görmediniz

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı yine adından söz ettirdi...

Yaşam / 15 Mart 2018 Perşembe 13:35
İlber Ortaylı'yı hiç böyle görmediniz

Sosyal medyada da çok popüler olan son dönemin renkli ismi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bu kez farklı bir biçimde takipçilerinin karşısına çıktı.

Moğolistan gezisinden bir fotoğraf paylaşan İlber Hoca takipçilerinden büyük beğeni aldı.

Moğolistan'a özgü bir kıyafetle poz veren İlber Ortaylı renkli kişiliğini yine konuşturdu.

Ortaylı'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İlber OrtaylıTarihçi


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