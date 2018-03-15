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Fatih Portakal o afişlerden rahatsız oldu

Fatih Portakal, 18 Mart Şehitler Günü için hazırlanan bilboardlardan rahatsız oldu.

Televizyon / 15 Mart 2018 Perşembe 11:42
Fatih Portakal o afişlerden rahatsız oldu
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FOX Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 18 Mart Şehitler Günü için hazırlanan bilboardlarda Atatürk'ün olamamasını eleştirdi.

Portakal, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının TSK'nın hazırladığı afişlerde olduğunu, belediyelerin hazırladığı afişlerde olmadığını söyledi.

'HER ŞEY VAR...'

Ana haberde bu bilboardlara tepki gösteren Portakal 'Belediyenin hazırladığı bilboardlarda görüyorsunuz her şey var. Olması gereken her şey var. Ama olması gereken tek bir şey yok. Kim yok Mustafa Kermal Atatürk yok. Çanakkale zaferinin önemli isimlerinden biri. TSK'nın hazırladığı afişlerde var ama belediyenin hazırlamış olduğu bilboardlarda göremiyoruz. Niçin göremiyoruz?' diye konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih PortakalMustafa Kemal Atatürk18 Mart Şehitler Günü


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