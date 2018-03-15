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Fatih Altaylı, Süleyman Soylu'ya seslendi

Gazeteci Fatih Altaylı, İl Milli Eğitim Müdürü'nü çevirdiği için açığa alınan polis memuruna sahip çıktı.

Güncel / 15 Mart 2018 Perşembe 09:02
Fatih Altaylı, Süleyman Soylu'ya seslendi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da koruma polisi olmadan, geçiş üstünlüğü bulunmayan bir araçla emniyet şeridinden giden İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracına ceza yazılmak istenmiş, müdür karşı çıkınca olay büyümüştü.

Olay yerine gelen emniyet müdürü yardımcısı, polis memurunun açığa alınmasına neden olmuştu.

'MEMURUNUZA SAHİP ÇIKIN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Her önüne gelen, çakarı takıp emniyet şeridine giremeyecek' talimatını hatırlatan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bakan Soylu'ya seslendi.

Altaylı, Soylu'ydan rica ediyorum ifadelerini kullanırken 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rica ediyorum. Sizin talimatınızı ve daha da önemlisi yasaları uygulayan bir memurunuza sahip çıkın lütfen.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Milli Eğitim MüdürüFatih Altaylıİçişleri BakanıSüleyman SoyluEmniyet Müdürü Yardımcısı


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