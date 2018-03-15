Fatih Altaylı, Süleyman Soylu'ya seslendi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da koruma polisi olmadan, geçiş üstünlüğü bulunmayan bir araçla emniyet şeridinden giden İl Milli Eğitim Müdürü'nün aracına ceza yazılmak istenmiş, müdür karşı çıkınca olay büyümüştü.



Olay yerine gelen emniyet müdürü yardımcısı, polis memurunun açığa alınmasına neden olmuştu.



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