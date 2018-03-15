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Eren Erdem Musa Çam'a sahip çıktı

Eren Erdem, Devlet Bahçeli'ye hakaret eden CHP'li Musa Çam'a sahip çıktı.

Siyaset / 15 Mart 2018 Perşembe 13:05
Eren Erdem Musa Çam'a sahip çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam'a sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Erdem 'Ağabeyimiz, CHP'nin emektarı Musa Çam‘a laf söylemek kimsenin haddi değildir. Musa Çam, Erdoğan'ın Bahçeli'ye zikrettiği bir hakareti hatırlatıp, “nasıl bu hakarete rağmen ortak oluyorsunuz” demiştir. Hakaretten de hicap duymuştur. Laf söylenecek kişi Erdoğan'dır, Çam değil..' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Musa Çam'ın açıklamaları için Meclis Genel Kurulu'nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP grubu adına özür dilemişti.

CHP'li Musa Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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