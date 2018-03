Devrim Erbil'in 'Sanal Devrim'i ilk kez Ankara'da

Ressam Devrim Erbil'in teknoloji ile sanatı bütünleştirerek, sanatseverleri İstanbul'u anlatan tabloların içerisinde üç boyutlu bir yolculuğa çıkardığı sergisi 'Sanal Devrim', Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ARTANKARA kapsamında ilk kez başkente geldi.



Ressam Erbil, Türkiye'de bir ilk olarak Gama Art Gallery tarafından projelendirilen sergisi 'Sanal Devrim' ve bugün başlayan '4. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ARTANKARA' hakkında bilgi verdi.



Yurt dışındaki sanat fuarlarını gördüğünde 'Neden bizim ülkemizde yok' diye büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Erbil, bu tip fuarların sonrasında özellikle İstanbul'da oluşmaya başladığını ve bunda Mimar Sinan Üniversitesinin de büyük payının bulunduğunu anlattı.



'Artık sanat fuarları İstanbul'un dışında, Ankara, İzmir ve Anadolu'nun birçok kentinde olmaya başladı.' diyen Erbil, ARTANKARA'nın hazırlıklarının da büyük bir sevinç ve heyecanla yürütüldüğünü söyledi.



Fuara katılan herkesin sanatın verdiği bir coşkuyla hareket ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Erbil, 'Sanat üzerinde konuşulmadıkça var olmayan bir olaydır, çok önemlidir, gereklidir. Bir öğretim üyesi ve sanatçı olarak bunun gereğinin anlaşılmış olmasından, ARTANKARA'nın bu coşkusunu görmekten mutlu oldum.' ifadelerini kullandı.



'Çok özel resimlerimi getirdim'



ARTANKARA kapsamında sergilenen eserleri ve 'Sanal Devrim' sergisi hakkında bilgi veren Erbil, 'Fuara çok özel resimlerimi getirdim. Mesela, Yıldız Teknik Üniversitesinde rotasyon için gittiğim zaman yapıp üniversiteye armağan ettiğim bir resimdi. Bu fuarın öneminden dolayı özellikle o resmi emaneten alıp fuara getirdim. Çünkü böyle fuarlar sanatçıların belki de yarış ettiği yerlerdir, o yüzden en iyi eserlerini getirmeliler diye düşünüyorum.' şeklinde konuştu.



Erbil, şunları kaydetti:



'Bir başka bakış açısı, sanat fuarlarının ticari bir organizasyon olduğudur. Ben onun bir 'kültürel organizasyon' olma yanını daha çok benimsiyorum. Bütün katılımlarımda da bunu yapıyorum. Mesela bu fuara bir ay önce İstanbul'da Gama Art Gallery'de açtığım sanal gerçeklik projesini de getirdim. VR (sanal gerçeklik) tekniğine yeni bir boyut getiren bir çalışma bu.



5 yıl önce bir 'video art' yapmıştım; kendi resmimin içerisinde insanları dolaştırıyordum. Bu kez VR tekniğinin olanaklarıyla bunu genişlettim. Fakat burada bir senaryoyla dolaşılmıyor. Yine bir resmin içerisinde dolaşıyorsunuz ama bu kez istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Herkesin senaryosu farklı. Böyle bir bakış açısı, yenilik olarak getirdim ve Ankaralılara, Sanat Fuarı'nda sunuyorum. Bu fuarın da daha büyük fuarlara, sanatla ilgili etkinliklere, olaylara neden olmasını gönülden diliyorum.'



'Sanal Devrim'in başkente ilk kez geldiğini aktaran Devrim Erbil, sanatseverlerin sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla 'resmin içerisine girebildiğini ve resimde istediği gibi dolaştığını' kaydetti.



Erbil, böylelikle herkesin tabloların içerisinde farklı bir deneyim yaşadığını dile getirerek, 'Ayrıca fuarda ilk defa sergilediğim, 'İkili Bakış' ismindeki resimlerim var. Bir görüntünün, doğa parçasının ya da tarihi bir mekanın, mesela Selimiye Camisi'nin, hem görünüşü hem de Edirne kentinin planı içinde iki ayrı bakışı, tek resim üzerinde topluyorum.' diye konuştu.



Projenin Gama Art Gallery'nin sahibi Şule Altıntaş'ın yönlendirmesiyle ortaya çıktığını aktararak, fuarda sergilerinin yan yana açıldığı Portakal Çiçeği ve Gama Art Gallery'nin kendisi için çok özel kurumlar olduğunu bildirdi.



'İnsanların sanata ihtiyaçları var'



Yeni projeleri hakkında da bilgi veren Erbil, 'Bütün dünyayı dolaşıyorum, Türk sanatını, sanatçısını temsil ediyorum. Konferanslar veriyorum. Geçen hafta Varşova'daydım, bu ay Pekin'e gideceğim. İzmir'de de bir sergim var. Bu sergilerimin dışında yapmam gereken işlerden biri de müze projesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çağdaş bir müze yapıyorum. Şimdi onun heyecanıyla doluyum.' dedi.



Erbil, eserlerinin sergileneceği müzenin 1,5 yıla kadar bitirilmesinin hedeflendiğini ve yerinin de Haliç'te olduğunu bildirdi.



'Fuara 17 sanatçıyla katılıyoruz'



Gama Art Gallery'nin sahibi Şule Altıntaş, ARTANKARA'nın kendileri için de çok yeni bir deneyim olduğunu söyledi. Altıntaş, 'Çok heyecanlıyız çünkü Ankara sanatseverler açısından bilmediğimiz bir alan. Fuara 17 sanatçıyla katılıyoruz.' bilgisini paylaştı.



Altıntaş, fuarda Devrim Erbil'in yanı sıra Yiğit Dündar, Yiğit Yazıcı gibi sanatçılarla, Irak asıllı dünyaca ünlü hat sanatçısı Hassan Massoudy'nin eserlerinin de bulunduğunu bildirdi.



'Sanal Devrim' projesinde Taha ve Talat Alkan kardeşlerin MuseVR isimli şirketinin ortaklığında, Erbil'in eserlerinden bir sentez oluşturulduğunu anlatan Altıntaş, 'Bu interaktif bir deneyim, kişiler 360 derece eserin içerisinde oluyor. İnteraktif olduğu için bazı şeyleri yapabiliyor yani tabloyla bütünleşmiş oluyorlar aslında. Bunu da ARTANKARA'da sunmak bizim için çok heyecan verici.' diye konuştu.



'Sanal Devrim' isimli sergide Devrim Erbil'in özellikle İstanbul'u anlattığı tabloları yer alıyor. Sanal gerçeklik gözlüğü takan sanatseverler, İstanbul'un silüetinin işlendiği tablo içerisinde üç boyutlu, masalsı bir yolculuğa çıkma deneyimini yaşıyor. Kullanılan teknoloji sayesinde tablo içerisinde gezme, istenilen alana gitme ve hatta resmedilmiş bir kayığa binerek Kız Kulesi'nin çevresinde gezinme imkanı yakalanıyor.



Devrim Erbil ile birlikte ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerinin sergilendiği 4. ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 18 Mart'a kadar ATO Congresium'da ziyaret edilebilecek. Kaynak : AA