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Cumhurbaşkanı o yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı.

Siyaset / 15 Mart 2018 Perşembe 21:48
Cumhurbaşkanı o yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7102 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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