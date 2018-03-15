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Cumhurbaşkanı Merkel'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Siyaset / 15 Mart 2018 Perşembe 21:16
Cumhurbaşkanı Merkel'le görüştü

Bu akşam gerçekleşen görüşmede; ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİSİ
İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yineledikleri görüşmede, yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler.

TERÖRLE ORTAK MÜCADELE
Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart'ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu.

CUMHURBAŞKANI AFRİN HAREKATIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında da bulundu.

Angela MerkelAlmanyaCumhurbaşkanı


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