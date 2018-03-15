Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye rest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, yaptığı konuşma Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak Afrin oylamasına tepki gösterirken 'Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. ' diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Türkçe dünyanın en kadim dillerinden birisidir. Lehçe ve ağız değişikliklerine rağmen etkisini sürdürmektedir. Asırlar boyunca farklı siyasi sınır, farklı alfabe ve lehçe değişikliklerine rağmen hala etkisini sürdürmektedir. Bir milleti siz dil noktasında damarını kestiğiniz anda dedesiyle arasındaki bağı koparmış olursunuz. Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini geride bıraktığımıza inanıyorum. Osmanlı Türkçesininin okullara öğretilmesini önemli bir adım olarak görüyorum.



'İSİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNUYORUM'



Türkçe dışı tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini, bugün sesleniyor ve tavsiye ediyorum. İnternet cafe. Cafe. Bizim kıraathanemize ne oldu? Vardı ya bizim kıraathanemiz.



Kumar oynama yeri değildir, okuma yeridir. Okuma yeridir.



Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı hem kahvemizi içelim hem de okula gidelim. Şimdi evler bile adeta cafe house oldu.



Böyle şey olur mu? Bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti henüz göremediğimi de ifade etmeliyim. Bu işin de üstesinden el birliği ile geleceğiz, bunu başaracağız.



3525 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir.' dedi.



AVRUPA PARLAMENTOSU'NA AFRİN RESTİ



Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vs. genişlemeden sorumlu bayan var. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz.



