CHP'li Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına canlı yayın konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TSK'nın sınırötesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.



BUBİ TUZAĞI



Afrin'in içini fare kapanına benzeten Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel