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CHP'li Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz

Afrin düşmek üzereyken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan ilginç bir açıklama geldi.

Güncel / 15 Mart 2018 Perşembe 23:12
CHP'li Engin Altay: Mehmetçiği Afrin'e niye sokuyoruz
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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına canlı yayın konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TSK'nın sınırötesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

BUBİ TUZAĞI

Afrin'in içini fare kapanına benzeten Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?' diye konuştu.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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