AP, Ankara’yı yine çok kızdıracak: Afrin’den çekilin

Tüm siyasi grupların desteğini alan karar tasarısında, Türkiye’nin şu ana kadar çok sert tepki verdiği vurgular yinelendi. AP karar taslağında, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na son vererek askerlerini çekmesi talep ediliyor.



AP, Ankara’yı yine çok kızdıracak: Afrin’den çekilinAnkara’ya, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak nitelenen grupların yenilmesine yoğunlaşması çağrısına yer verilen belgede, ABD ile artan gerilim endişe verici olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin, ‘Suriye’de yapıcı rol oynamasının’ istendiği taslak kararda, Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olmadığı görüşü savunuluyor. Belgede, Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.



Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonla Suriye’deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve bunun iç dengeler ile çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı da belgenin vurguları arasında yer aldı. Daha önce Avrupa Birliği tarafından da sıkça dile getirilen insani kaygılara da belgede yer veriliyor.